Gallardo asegura que el presupuesto "nace muerto" y pide a Guardiola que convoque elecciones "cuanto antes"

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que el "proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) "nace muerto" tras la presentación de tres enmiendas a la totalidad y ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que convoque las elecciones "cuanto antes" y "sin jugar".

Así, y tras conocerse este jueves que todos los grupos de la oposición han registrado una enmienda a la totalidad del proyecto de cuentas para 2016, Gallardo ha señalado que Guardiola ha logrado "lo impensable", que es poner "a toda la oposición de acuerdo".

"La Ley de Presupuestos es la más importante del año. No sé si eso el gobierno de Guardiola lo sabe, pero la Ley de Presupuestos es la ley más importante del año y, de nuevo, Guardiola vuelve a fracasar. Vuelve a fracasar como ya lo hizo el año pasado. Estas tres enmiendas a la totalidad suponen claramente una moción de censura en toda regla contra la señora Guardiola", ha defendido.

Por ello, ha insistido en que el presupuesto "nace muerto" y ha añadido que si Guardiola tiene palabra debería convocar elecciones "cuanto antes" y "sin jugar", porque Extremadura es "mucho más importante que la señora Guardiola".

Además, en rueda de prensa, Gallardo ha considerado que la legislatura de Guardiola "ha sido un fracaso, como lo han sido sus presupuestos", y ha recordado que Génova este pasado miércoles le "dio la autorización" para poder proceder a un adelanto electoral.

"El Partido Socialista estaba preparado para negociar unos presupuestos, estaba preparado para acordar, estaba preparado para exigir y también para renunciar, pero ha sido imposible por la incapacidad de Guardiola para el diálogo. La soberbia le juega muy mala pasada, por lo tanto, ahora toca plantar cara a la falta de talante para gobernar esta tierra", ha asegurado, además de indicar que su partido está "preparado para competir" y para gobernar sí los extremeños les "vuelven a dar su confianza".

