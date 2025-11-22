Gallardo se compromete a recuperar la Ley de Memoria tras la "infamia" de su derogación en pro de una "ley de discordia"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios en Villafranca de los Barros (Badajoz) - PSOE DE EXTREMADURA

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reiterado su compromiso de "recuperar" la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región, si los extremeños depositan su confianza "mayoritaria" en su formación en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Lo ha hecho este sábado, tras tachar a su reciente derogación de ser "la mayor infamia cometida en esta legislatura" a manos de un Ejecutivo autonómico al que se ha referido como "probablemente" el "peor Gobierno de la historia de Extremadura" dada, a su juicio, la "falta de acción política" y su "dedicación de esfuerzos a atacar la memoria y dignidad de quienes sufrieron la represión".

Gallardo se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios este sábado en Villafranca de los Barros, localidad pacense a la cual ha acudido para asistir al acto institucional de entrega de títulos de Hijos Adoptivos, Hijos Predilectos y Medallas de Oro del municipio, donde se ha rendido homenaje a Ramón Ropero y Ángel Calle, a quienes ha calificado como "figuras esenciales para entender la Extremadura democrática".

