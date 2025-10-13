Gallardo considera que la Ley de Concordia es el "pago político" de Guardiola a Vox para "seguir en el gobierno"

ZARZA LA MAYOR (CÁCERES), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que la Ley de Concordia, aprobada la pasada semana en la Asamblea, es el "pago político" a Vox de la presidenta de la Junta, María Guardiola, para "seguir en el gobierno".

En este sentido, como ya anunció hace unos días, Gallardo ha pedido al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad a esta norma, además de recordar que una de las primeras medidas que adoptará cuando el PSOE llegue al gobierno de la Junta será derogar esta ley aprobada por el PP y Vox.

"Desde el Partido Socialista vamos a seguir trabajando intensamente y ya les anticipo que, cuando seamos gobierno en el año 2027 si los ciudadanos nos dan su confianza o antes si es que Guardiola decide convocar elecciones, una de las primeras medidas será derogar la Ley de Concordia para recuperar la Ley de Memoria Democrática", ha asegurado.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita a los trabajos de exhumación en la fosa de la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres).

TRABAJAR PARA QUE LA MEMORIA "VUELVA A SER RECUPERADA"

En declaraciones a los medios, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que al asomarse a la mina y ver su profundidad "uno se estremece" y se retrotrae "a la dureza" que vivió España durante la Guerra Civil y la dictadura.

"Con un Estado fascista que no solamente eliminó a aquellos que defendieron la democracia sino que además los enterraron y, por lo tanto, con ellos enterraron una parte de la historia de este país", ha asegurado.

Por ello, Gallardo ha considerado que, en estos momentos, lo que procede es seguir trabajando para que la memoria "vuelva a ser recuperada", además de añadir que "recompensa algo" ver las "caras de emoción" a los familiares de las personas cuyos restos se han recuperado en Zarza la Mayor.

CRITICA LA LEY DE LA "MAL LLAMADA CONCORDIA"

En este sentido, Miguel Ángel Gallardo ha considerado un "poco paradójico" el momento en que el que se ha producido el hallazgo en Zarza la Mayor y que ha coincidido con la aprobación de la ley de la "mal llamada concordia" en Extremadura, con la que se intenta generar "no solamente olvido sino también discordia".

"Es el pago político que tiene que hacer Guardiola ante Vox para seguir en el gobierno y de alguna forma también la Junta de Extremadura y la propia Guardiola dejan con esta ley una parte de su dignidad porque abandonan claramente a familias de Extremadura que llevan muchos años luchando precisamente para que se le dé una sepultura justa", ha dicho.