Gallardo contrapone la campaña "limpia" del PSOE frente a la de Guardiola, a la tacha de candidata "ausente"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios en Villanueva de la Serena - PSOE DE EXTREMADURA

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha contrapuesto la campaña "limpia" de su partido frente a la de la candidata "ausente" del PP María Guardiola.

En una comparecencia ante los medios en Villanueva de la Serena, ciudad de la que fue alcalde más de 20 años, Gallardo ha señalado que los socialistas han desarrollado una campaña "limpia", "dando la cara" y donde los ciudadanos han podido observar que hay una "verdadera alternativa política a los recortes de la derecha".

"Frente a esa campaña limpia, con propuestas, dando la cara, pues hemos visto una presidenta candidata del PP absolutamente ausente, fuera absolutamente de la realidad y todo parte porque iniciamos esta campaña electoral como consecuencia de un mandato, un mandato de Feijóo a Guardiola para hacer un experimento con Extremadura, para convertirnos en el laboratorio del frustrado liderazgo de Feijóo", ha asegurado.

Ante ello, Miguel Ángel Gallardo ha planteado que en las elecciones de este domingo "solo hay dos modelos", el del PSOE y el de Guardiola, "que se ha escondido" y que se ha "montado a lomos de una mentira" que "ni siquiera ella se la cree".

Así, ha criticado que "sigue empeñada en despreciar la democracia" y ha considerado que da "cierta vergüenza ajena" escuchar cómo Guardiola sigue diciendo que "roban la democracia", en relación al robo de la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos que, junto a 14.000 euros, contenía 124 votos para las elecciones de este domingo.

"Que la actuación de unos delincuentes comunes signifique robar la democracia, es que no entienden de la democracia. Realmente lo que creo que está ocurriendo es que a Guardiola no le salen los números y quiere deslegitimar nuestro sistema democrático", ha remarcado.

Como ha dicho, en su opinión, la candidata del PP intenta "desviar el tiro" también con las últimas informaciones sobre su conductor cesado al conocer que tenía una condena "por maltrato a su expareja", ha dicho, y sobre el alcalde de Navalmoral de la Mata, por lo que ha exigido explicaciones Guardiola.

(Más información en Europa Press)