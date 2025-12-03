Gallardo cree que Guardiola está "arrepentida" del adelanto electoral y remarca que él no es "culpable de nada"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y la ministra María Jesús Montero en un acto de precampaña del 21D en Almendralejo (Badajoz) - PSOE DE EXTREMADURA

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, considera que la 'popular' María Guardiola está "arrepentida" de haber convocado un adelanto electoral en Extremadura porque sabe que "a los extremeños no se les puede engañar con cantos de sirena" como los que ofrece el PP.

Así, tras reconocer que él se siente con "energía renovada" y con "fuerza" e "ilusión" para afrontar la campaña electoral, se ha mostrado "convencido" de que el 21 de diciembre será "un gran día" para el PSOE en Extremadura, porque después de que el Gobierno PP-Vox ha "apagado las ilusiones" de la región durante su etapa en el poder, ahora el PSOE se va a convertir en el "dique de contención de las derechas".

Así, en un acto de precampaña celebrado esta tarde en Almendralejo (Badajoz) en el que se ha mostrado "convencido" de que María Guardiola se va a llevar "una sorpresa" en los comicios del 21D, y con la presencia también de la ministra María Jesús Montero, Gallardo ha augurado que el PSOE en Extremadura se va a convertir en el "dique de contención de las derechas" y en el "ejemplo en el que se mirará Andalucía para allá cuando Moreno Bonilla decida convocar elecciones".

Por otra parte, y en alusión a su situación judicial por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, el candidato socialista ha defendido su inocencia, y ha espetado que María Guardiola sabe que él no es "culpable de nada".

