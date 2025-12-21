Gallardo dice que "lo que menos" le preocupa es su futuro político tras unos resultados malos "sin paliativos

El candidato a la presidencia de Extremadura por el PSOE, Miguel Ángel Gallardo, durante el seguimiento de la noche electoral en la sede autonómica del PSOE - Andrés Rodríguez - Europa Press

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que "lo que menos" le preocupa es su futuro político tras los resultados obtenidos por su partido en las elecciones regionales de este domingo y que ha tildado de malos "sin paliativos".

Del mismo modo, ha avanzado que ha convocado "de forma urgente" a la Ejecutiva Regional del PSOE extremeño, que se reunirá este lunes para analizar los resultados "con claridad". "Lo que menos me preocupa es mi futuro político, lo que más me ocupa es que el Partido Socialista tome la mejor decisión, por eso, insisto, mañana he convocado a la Ejecutiva Regional", ha asegurado sobre la posible asunción de responsabilidades.

En una comparecencia en la sede regional del partido en Mérida, donde ha seguido el escrutinio, Gallardo se ha preguntado "para qué han servido estas elecciones", en las que, ha dicho, la candidata 'popular' no ha conseguido la mayoría absoluta que buscaba, se ha producido el "engorde de la ultraderecha" y la región tiene "mayor bloqueo" e "inestabilidad"

Con casi 100 por ciento de los votos escrutados, el PSOE ha obtenido 18 diputados, el peor resultado en la historia del partido en la región y 10 parlamentarios menos que los 28 con los que empató en 2023 con el PP.

