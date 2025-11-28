Gallardo invita a "decir alto y claro" que Extremadura será el "dique de contención" de las políticas de derecha

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en una imagen de archivo - PSOE EXTREMADURA

LLERENA (BADAJOZ), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha invitado a los ciudadanos a "decir alto y claro" el próximo 21 de diciembre que la región será el "dique de contención" de las políticas de derecha y ultraderecha.

Así, ha pedido que en recuerdo al expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado mes de octubre, las urnas se llenen en las elecciones autonómicas de "de puños y rosas", ya que ese será el "mejor homenaje" que se le pueda hacer.

"Que aquí, en Extremadura, vuelven las políticas que dignifican la vida de la gente, que mejoran la vida de la gente y no mejoran el bolsillo de unos cuantos", ha señalado.

Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones este viernes durante la entrega en Llerena de los Premios Rafael Castilla, uno de los cuales ha recibido el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, y en el que también ha participado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

LAS ELECCIONES DEL 21D "NO SE HAN DECIDIDO AQUÍ"

Respecto a las elecciones del próximo 21 de diciembre, Gallardo ha criticado que "no se han decidido aquí", además de lamentar que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha querido utilizar" Extremadura por la "poca importancia" y el "poco valor" que le concede a la región.

"Piensan que todavía los señoritos de Madrid nos tienen que decir a nosotros cuándo tenemos que votar y cómo tenemos que votar. Aquellos que desde Madrid han querido experimentar con Extremadura, le tenemos que decir alto y claro el 21 de diciembre que los extremeños ya decidimos por nosotros mismos y que vamos a decidir por un futuro donde la sanidad, donde la educación, donde los jóvenes sean la prioridad absoluta de nuestro gobierno", ha incidido.

De este modo, ha advertido que si los próximos comicios "les sale gratis", no solo se consolidará la "política de recortes y el negacionismo" sino que además se estará perdiendo la "enorme oportunidad de volver a recuperar lo esencial para Extremadura".

"Nos jugamos mucho, compañeros y compañeras. Nos jugamos el futuro de una tierra que siempre ha impulsado la igualdad como forma de crecer, pero, sobre todo, el próximo 21 de diciembre tenemos la oportunidad de decir alto y claro que las decisiones se toman en Extremadura", ha dicho, ya que "si realmente hacía falta elecciones en algún sitio ¿dónde era?. ¿Era aquí o en Valencia?", se ha preguntado.

(Más información en Europa Press)