Gallardo lamenta la "deslealtad institucional" de la Junta al no acudir a la reunión con Cuerpo sobre los aranceles

MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado la "deslealtad institucional" de la Junta de Extremadura al no acudir este pasado jueves a la reunión convocada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con las comunidades para coordinar la respuesta frente al incremento de aranceles de EEUU.

Al respecto, Gallardo ha considerado que Extremadura tiene "un problema" con la "no respuesta" del gobierno regional ante una situación que no se puede despachar, ha dicho, con "un tuit".

Frente a ello, el líder de los socialistas extremeños ha puesto como ejemplos a gobiernos autonómicos "a izquierda y a derecha", como Cataluña o de Andalucía, cuyos presidentes se han reunido con los sectores afectados por los aranceles para escuchar sus demandas y poner en marcha medidas que puedan paliar la situación.

"Esa es la respuesta que creo que hay que dar realmente ante esta situación. ¿Y qué hemos visto del gobierno del Partido Popular? Pues yo creo que, además de la nada en la acción, creo que la deslealtad institucional", ha aseverado Gallardo sobre la ausencia del consejero de Economía extremeño, Guillermo Santamaría, en la reunión con Cuerpo.

De este modo, ha considerado que es un "enorme problema" para Extremadura no estar presente en ese tipo de encuentros. "Cuando no se va a una reunión convocada por el Gobierno de España, no está dejando de asistir el gobierno, está dejando de asistir y de atender los intereses de los extremeños y las extremeñas", ha dicho.

Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones momentos antes de la reunión en Mérida de la Comisión Interparlamentaria que analizará la crisis de los aranceles y en la que se han dado cita, entre otros, diputados provinciales, autonómicos y nacionales y senadores.

