Gallardo llama a movilizarse en las elecciones para ""abrir un nuevo tiempo de progreso y dignidad" en Extremadura

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral - PSOE

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha llamado en la noche de este jueves a movilizarse en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre para ""abrir un nuevo tiempo de progreso y dignidad" en Extremadura.

De esta forma se ha pronunciado Gallardo en la tradicional pegada de carteles que ha protagonizado en Mérida, con motivo del iniciode la campaña electoral, para estas elecciones que "no fueron elegidas por los extremeños, ni siquiera por la señora Guardiola, sino decididas desde el laboratorio político de Feijóo y Tellado".

En declaraciones a los medios, el candidato socialista ha señalado que esta convocatoria anticipada supone "un intento de usurpar el derecho de los extremeños y las extremeñas a decidir su propio destino", ante lo que ha recordado que Extremadura "ya se emancipó" con los gobiernos socialistas de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que otorgaron "voz y autoridad" a la región.

Gallardo ha asegurado que en los últimos dos años y medio de gobierno del PP "no hay avances que puedan reconocerse como un éxito" de este Ejecutivo, por lo que ha acusado a la derecha de haber "paralizado" la región al jugar "con la esperanza y el futuro" de la ciudadanía.

