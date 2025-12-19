Gallardo pide el apoyo de los ciudadanos para que Extremadura recupere la fuerza y vuelva a "levantar la voz"

Acto de cierre de campaña del PSOE de Extremadura en Villanueva de la Serena - JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido el apoyo de los ciudadanos para que la comunidad recupere la fuerza perdida en los últimos dos años y medio con el gobierno de María Guardiola y vuelva a "levantar la voz".

Del mismo modo, ha confiado en tener el respaldo de los extremeños en las elecciones de este domingo, 21 de diciembre, para revertir las políticas y recortes en áreas como la sanidad, la dependencia o la educación. "Estamos a tiempo", ha dicho.

Gallardo se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en el acto de cierre de campaña en su ciudad natal, Villanueva de la Serena, donde fue alcalde más de 20 años, y en el que también ha participado el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En dicho acto, el socialista, ha puesto en valor que quiere para Extremadura lo mismo que hizo al llegar a la alcaldía de una ciudad que "estaba herida" y en la que su equipo de concejales y el mismo fueron capaces de "levantar el ánimo".

"Porque lo primero que hay que hacer siempre para poder confiar, para creer en nuestras posibilidades es levantar el ánimo y eso es lo que vamos a hacer a partir del domingo. Levantar, levantar el ánimo, pero levantar también, levantar también la voz", ha incidido.

