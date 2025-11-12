Gallardo reactivará la inversión, agilizará proyectos estratégicos y situará a los autónomos en el "centro"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en su reunión con ATA - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha indicado que si gobierna tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre su prioridad será reactivar la inversión, agilizar los proyectos estratégicos y poner a los autónomos en el "centro" de la recuperación económica de la comunidad.

"Los autónomos son motor, empleo y futuro. Extremadura necesita una Junta que esté de su lado todos los días, no solo cuando hay elecciones", ha señalado tras mantener una reunión este miércoles con la directiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

En dicho encuentro, Gallardo ha expuesto su compromiso con el trabajo autónomo y con una economía extremeña "más fuerte, diversa y dinámica", y ha subrayado que los autónomos son "más que una cifra", en una región como la extremeña que ronda los 80.000 trabajadores de dicho sector.

"Lo importante es que los autónomos y las autónomas puedan mantenerse en el tiempo, crecer en su actividad y contratar. No basta con ayudar a que abran: hay que acompañarles para que se consoliden y generen empleo estable," ha destacado, informa en nota de prensa el PSOE extremeño.

Además, el candidato socialista ha señalado que las políticas actuales no están ofreciendo el "acompañamiento necesario", lo que está provocando que "muchos" autónomos se vean "obligados a cerrar o incluso a devolver ayudas".

"Eso no sólo supone una pérdida económica, sino que además pone en riesgo el relevo generacional del trabajo autónomo en nuestra región", ha advertido.

De este modo, Gallardo ha defendido la necesidad de una estrategia económica que combine el apoyo directo a los autónomos con la apuesta por grandes proyectos industriales que generen nuevas oportunidades y demanda de servicios.

"Si la economía no crece ni se diversifica, los autónomos no pueden prosperar. Por eso son fundamentales los grandes proyectos industriales que impulsen el empleo, el consumo y la modernización de Extremadura", ha afirmado.

También, el candidato socialista ha lamentado que, durante los dos últimos años, con el PP en el gobierno regional, Extremadura haya "perdido" impulso económico y capacidad de inversión.

"Llevamos dos años perdidos porque no se están atendiendo los grandes proyectos industriales que podrían haber dinamizado nuestra economía, porque Extremadura está a la cola del crecimiento y eso está lastrando a los autónomos y porque Junta está paralizada y no ejecuta inversiones", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que "más de 1.300 millones de euros en actuaciones económicas, el 33 por ciento del total, han quedado sin ejecutar", y que eran "justo las que necesitaban" los autónomos", ha considerado.