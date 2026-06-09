Gallardo reitera su inocencia y lamenta el "juicio mediático paralelo" sufrido por el caso David Sánchez

El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, en su turno de última palabra en el juicio por la contratación de David Sánchez en la institución- EUROPA PRESS

BADAJOZ, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha reiterado este martes su inocencia, y la de todos los investigados en el caso por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución en 2017, en el que "la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular".

En ese sentido, Gallardo ha mostrado su "confianza en la justicia ante este caso, en el que ha querido felicitar a la sala "por haber mantenido la calma en un proceso donde, desde fuera se ha intentado en todo momento distorsionar lo que pasa aquí dentro, lo que se vive en la sala".

Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma en su derecho última palabra antes de dejar visto para sentencia el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En su intervención, el expresidente de la Diputación de Badajoz ha lamentado que "la acusación popular ya ha perdido el interés de este juicio dentro de esta sala", ya que algunos de sus letrados "se han ido a Madrid porque ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo", ha dicho.

"Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de dos años y del que se pueden sentir orgullosos, porque ya han ganado el juicio social", ha lamentado Gallardo, quien ha señalado que "independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente", ha apuntado.

Finalmente, Miguel Ángel Gallardo ha concluido reiterando su inocencia y "sobre todo y sobre todo la confianza en la justicia".