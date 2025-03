Gallardo ve en la "sobreactuación" de Guardiola con el 8M un intento de justificar su "incomprensible" acuerdo con Vox

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que la "sobreactuación" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, es una estrategia para tratar de justificar algo "absolutamente incomprensible" como es su "acuerdo permanente" con Vox que lo socialistas no van a "blanquear" sumándose a su manifiesto para el 8 de marzo.

"Uno debe sobreactuar cuando necesita que se le comprenda algo" que, para la ciudadanía es, ha indicado "absolutamente incomprensible", ha dicho Gallardo, en alusión al acercamiento entre PP y Vox, a pesar de que Guardiola dijo antes de su investidura y del pacto de gobierno con los de Abascal que "nunca acordaría con quienes lanzan los derechos de las mujeres a la basura", así como los de los inmigrantes y las personas del colectivo LGTBI.

La misma María Guardiola que posteriormente pactó para ser presidenta y que ahora ha reeditado el acuerdo para convalidar, la pasada semana en el parlamento regional, su decreto ley de medidas fiscales urgentes en materia tributaria, que se tramita ya como proyecto de ley.

La relación de PP y Vox en Extremadura es, para Miguel Ángel Gallardo, la "escenificación clara del dúo Pimpinela", que es "aquel que parece que riñen mucho, que no se tratan y que no se quieren, pero en realidad no pueden vivir unos sin el otro".

Por este motivo, a una presidenta que "tira a la basura, con sus acuerdos con Vox, los derechos de las mujeres", no van a "blanquearla" los socialistas suscribiendo el citado manifiesto planteado por el PP por el Día Internacional de la Mujer.

"El Partido Socialista no va a blanquear a una presidenta que durante todos los días del año pacta con la ultraderecha y, sin embargo, busca al Partido Socialista una vez al año precisamente para parecer lo que no es, que es la defensa del feminismo y de la igualdad", ha dicho.

Por todo ello, y como "hombre feminista" y también como extremeño, desde el PSOE no van a "permitir" que "Guardiola se blanquee precisamente con la defensa ficticia de los derechos de las mujeres".