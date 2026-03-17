Los gestores culturales del Global Leaders Summit se convierten en "embajadores" de Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, recibe a los más de 50 participantes del Global Leaders Summit - CÁCERES 2031

CÁCERES 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha recibido este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento a los más de 50 participantes del Global Leaders Summit, un encuentro internacional que reúne en la ciudad a jóvenes líderes procedentes de distintos países en el marco de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Durante el acto institucional, el alcalde ha dado la bienvenida a los asistentes destacando el valor de Cáceres como "una ciudad que no es solo patrimonio, sino que está siendo capaz de conjugar ese patrimonio y convertirse en una ciudad de vanguardia".

En su intervención, Mateos ha animado a los participantes a convertirse en portavoces del potencial de la ciudad, afirmando que "a partir de ahora seréis embajadores de la ciudad de Cáceres", invitándoles a compartir su experiencia y a difundir los valores culturales, patrimoniales y humanos que han podido conocer durante su estancia.

"Cáceres es una ciudad en la que creemos que la cultura es un elemento transformador de la sociedad", ha insistido Mateos, quien ha obsequiado a los representantes de la delegación con unas pinturas del skyline de Cáceres.

Posteriormente, junto al concejal de Cultura, Jorge Suárez, y la coordinadora del Consorcio de Cáceres 2031, Iris Jugo, la visita ha finalizado con una fotografía de familia en las escaleras de entrada al consistorio con la bandera de Europa.

El Global Leaders Summit reúne a perfiles comprometidos con el liderazgo, la innovación y la cooperación internacional, generando un espacio de intercambio de ideas y buenas prácticas. La celebración de este encuentro en Cáceres refuerza el posicionamiento de la ciudad como enclave estratégico para el diálogo global y la cultura contemporánea.

El Consorcio Cáceres 2031 valora muy positivamente la acogida de iniciativas de carácter internacional como esta, que "contribuyen a fortalecer la dimensión europea de la candidatura y a proyectar la ciudad como un referente cultural y de encuentro en Europa".