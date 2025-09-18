El Gobierno anuncia inversiones para mejorar la seguridad o en los sistemas de información del Aeropuerto de Badajoz

BADAJOZ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de inversiones de Aena anunciada este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para los aeropuertos de España irán dirigidas en el caso del de Badajoz a la mejora de la seguridad, con equipamiento para filtro y vehículos SEI - Servicios Extinción Incendios - y a los sistemas de información y comunicaciones, con la renovación de elementos de campo o para el sistema de ayudas visuales.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado en este sentido que estas inversiones se vienen a sumar a las que se han realizado en los últimos años en el Aeropuerto de Badajoz por un importe de más de 10 millones de euros, al tiempo que ha puesto en valor que se trata de "un hecho más" del "firme compromiso" del Ejecutivo Central con la región.

"Ningún Gobierno en España ha invertido más en Extremadura que el gobierno actual de Pedro Sánchez", ha señalado Quintana en declaraciones a los medios con motivo de su presencia en un acto en Badajoz, donde ha detallado que este plan de inversiones de AENA contempla dos aspectos concretos para el Aeropuerto de Badajoz.

Por una parte, ha puntualizado, se trata de la mejora en todo lo referente al sistema de extinción de incendios y por otra parte a una mejora también en la torre de control, tras lo que ha remarcado que se siguen aumentando las inversiones en un aeropuerto, donde "lógicamente" y con todas las realizadas en los últimos años se permite que el número de viajeros vaya en aumento.

En este punto y a preguntas de los periodistas por la instalación del sistema antiniebla en el aeródromo pacense, el delegado ha explicado que la tecnología para poder operar con niebla "sigue en estudio", pero que se tiene que "ser consciente" de que los aviones que vienen a este aeropuerto no están habilitados con la misma y que, además, muchos de los pilotos que vienen tampoco están homologados.

Por otra parte, ha apuntado, en aeropuertos que tienen esa tecnología "no elimina en ningún caso la anulación por causa de niebla". "No obstante, eso sigue en estudio", ha dicho, a lo que ha añadido que "está claro que eso no impide seguir haciendo inversiones, en este caso, en esos dos aspectos".

El delegado del Gobierno en Extremadura ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras participar en la inauguración del 10º Aniversario de la Agenda 2030 en el Hospital Centro Vivo en Badajoz.

