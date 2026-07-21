El Gobierno autoriza 14,3 millones para contratar el servicio en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona

Aeropuerto de Badajoz - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID/ BADAJOZ, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitará el próximo contrato de servicios que cubrirá la operación de las rutas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona hasta el 27 de octubre de 2028, declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP), por un importe máximo previsto para de 14,3 millones de euros (IVA no incluido).

El contrato, que ha sido autorizado este martes por el Consejo de Ministros, estará sufragado por la Junta de Extremadura, mediante el convenio establecido entre ésta y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para el reparto de responsabilidades en la licitación de estas rutas OSP.

Con esta licitación, el Ministerio asegura la operación de los enlaces aéreos de Extremadura con Madrid y Barcelona, una vez finalizado el contrato vigente y hasta el 27 de octubre de 2028.

Además, avanza el Gobierno central que el próximo contrato recogerá las mejoras establecidas en la reciente modificación de las obligaciones, definidas en la Orden TRM/473/2026, de 5 de mayo de 2026, que dotan a la ruta Badajoz-Madrid de mayor flexibilidad de horarios.

MEJORAS EN EL SERVICIO OSP

Tal y como se establece en dicha Orden, a partir del 28 de octubre de 2026, fecha de inicio del nuevo contrato de servicios para las rutas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona, se modificarán las condiciones de operación de dichas rutas, de manera que el vuelo de primera hora llegará, dependiendo del sentido de la operación, a Madrid antes de las 9,00 horas o a Badajoz antes de las 10,00 horas.

Por su parte, el último vuelo del día saldrá, dependiendo del sentido, con menos de una hora de antelación de Badajoz o llegará a la capital pacense con un margen mínimo de 30 minutos respecto a la hora de cierre del aeropuerto de Badajoz.

Adicionalmente, la Orden especifica que las cinco frecuencias (vuelos de ida y vuelta) semanales exigidos para la ruta Badajoz-Barcelona son, en todo caso, un mínimo establecido, pudiendo superarse estas condiciones, como las del resto de las obligaciones de servicio público, en beneficio de los usuarios.

Con esta mejora, el Ministerio "responde a la idoneidad que supone para los usuarios de la ruta Badajoz-Madrid poder disfrutar más tiempo en destino entre el vuelo de la mañana y el de última hora de la tarde del mismo día", señala.