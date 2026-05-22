El Gobierno de Cáceres interpone un recurso de alzada para evitar la retirada de la Cruz de los Caídos

Cruz de los Caídos de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que acuerda incluir la Cruz de los Caídos de la Plaza de América de la ciudad en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática y ordena su retirada del espacio público.

El portavoz del Ejecutivo del PP, Ángel Orgaz, ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que se ha procedido a interponer ese recurso "en defensa del mantenimiento" de este elemento de la ciudad.

Asimismo, ante la posibilidad de que la Cruz sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Junta de Extremadura, Orgaz ha compartido el planteamiento realizado por el consejero de Cultura, Laureano León, en estos términos. "Creemos, como él, que a la espera de esos informes técnicos pueda ser factible una declaración como Bien de Interés Cultural de la Cruz en nuestra ciudad", ha subrayado el portavoz.

Orgaz ha insistido en que la posición del Gobierno cacereño es "defender que la Cruz no se toca", y para conseguirlo se ha empezado por interponer un recurso por vía administrativa pero, si no es estimado por parte del Ministerio, se acudirá a la vía judicial. "Y estaremos también, si es necesario, en la calle, en defensa de la Cruz", ha concluido.

Cabe recordar que Vox también ha presentado otro recurso de alzada en los mismos términos que fue presentado el viernes de la semana pasada por la diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, y por el concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, "en defensa de la legalidad, del patrimonio urbano protegido, de la autonomía municipal y de la identidad de Cáceres".