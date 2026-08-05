El Gobierno eleva un 56% los recursos destinados a Extremadura para financiar los servicios públicos respecto a 2018

El delegado del Gobierno presenta en rueda de prensa el informe 'Cumpliendo' de rendición de cuentas del Gobierno de España en Extremadura. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha detallado que la comunidad va a percibir este año un 56 por ciento más de recursos para la financiación de los servicios públicos respecto al año 2018.

En concreto, este incremento se traduce en 2.000 millones de euros más, mientras que las entregas a cuenta previstas para el año 2027 alcanzarán los 4.819 millones, un incremento del 7,8 por ciento con respecto a hace ocho años.

Asimismo, con la previsión de liquidación del año 2025 se calcula que la financiación total para Extremadura alcanzará los 5.094 millones.

Además, según ha indicado Quintana, el "nuevo planteamiento" del Gobierno introduce "más justicia territorial", con instrumentos como la reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial, así como se amplía el margen fiscal de la comunidad para que en los próximos años se reduzca de forma "muy significativa" la deuda, con la posibilidad de una condonación que permitirá aliviar la carga financiera de la región.

"Esto significa más cantidad para invertir, para mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales. En definitiva, más autonomía real para la comunidad", ha reafirmado Quintana en la presentación del balance de la acción del Gobierno de España en la comunidad extremeña desde 2018, donde ha expuesto que el mismo es "claro": "Más inversión productiva para transformar la economía extremeña; más derecho y protección social para la ciudadanía; y más recursos para garantizar un servicio público de calidad".

Al mismo tiempo, ha remarcado que el Gobierno "ha demostrado con hechos" que apuesta por el desarrollo de Extremadura y "trabaja para que esta tierra, de estar en la periferia, pase a ocupar el lugar que le corresponde". "Hoy Extremadura no es la misma que en el año 2018, hoy es una comunidad con más oportunidades, más derechos y más futuro", ha sostenido, para avanzar que es el camino en el que van a seguir trabajando.

Para Quintana, "hay una idea que resume estos ocho años y es muy sencilla", como que "nunca antes Extremadura había contado con un nivel de inversión, de impulso económico y de protección social como el que ha recibido con el Gobierno de Pedro Sánchez desde el año 2018", tras lo que ha destacado como "el primer gran pilar de esta transformación" la modernización del proceso productivo a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

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