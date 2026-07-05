El Gobierno estima que la lista de espera de la dependencia en Extremadura se reducirá en un 59% a final de 2027

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MÉRIDA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que la lista de espera de la dependencia en Extremadura se reducirá en un 58,67% a finales de 2027 gracias a la ampliación aprobada la semana pasada por el Gobierno de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia.

Según las cifras aportadas este domingo por el ministerio, el 58,67% supondría que, en año y medio, Extremadura reduciría en 2.845 las personas en lista de espera para poder acceder a una prestación efectiva, lo que supone un "descenso récord". El departamento que lidera Pablo Bustinduy recalca que, además, se produce en un contexto "en el que cada año sube el número de personas que solicitan atención por dependencia".

Derechos Sociales también afirma que, a finales de 2027, Extremadura dispondría de fondos "suficientes" para conseguir que 8.132 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supondría un aumento del 21,81% respecto a 2025, y una cifra total de 45.414 personas atendidas dentro del sistema.

Estas estimaciones se han realizado sobre la base de las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada y que suponen duplicar la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de la CCAA para la gestión de la dependencia en cada territorio.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos desde ahora hasta finales de 2027.

Más allá de la reducción de las listas de espera y del aumento en el número de personas atendidas, Derechos Sociales defiende que el incremento en la financiación se traducirá también en "una mejora en la calidad de las prestaciones" que se reciban y en las condiciones laborales del personal especializado en cuestiones de dependencia.

Asimismo, el ministerio cree que las listas de espera seguirán reduciéndose y que el número de personas atendidas continuará aumentando más allá de 2027, puesto que la mayor aportación estatal a las comunidades autónomas "es estructural".

En este sentido, explica que las nuevas cuantías "quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos".