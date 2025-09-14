El Gobierno pide a las plataformas digitales que retiren los anuncios de 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura a las plataformas digitales en aras de que retiren los anuncios de esos alojamientos.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados, según ha precisado en nota de prensa el Ejecutivo central este domingo.

Ello supone que las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

Cabe recordar que España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos.

De ese modo, a través de la Ventanilla Única Digital de la cartera de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el pasado 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

(Más información en Europa Press)