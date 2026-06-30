El Grado en Documentación y Gestión de la Información Digital se convertirá en el primer título dual de la UEx

Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la implantación, el próximo curso, de cinco nuevas enseñanzas oficiales de grado y de máster en la Universidad de Extremadura (UEx), entre ellas el Grado en Documentación y Gestión de la Información Digital, que se convertirá en el primer título dual de la UEx.

De esta forma, como ha informado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, los estudiantes que cursen este título dual van a combinar su formación en las aulas con formación práctica en empresas e instituciones, lo que facilitará su incorporación al mercado laboral.

Respecto a los otros dos grados, el de Ingeniería Informática e Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación, se renuevan sus planes de estudio para incorporar nuevos itinerarios formativos y así adaptarlos a los perfiles profesionales que demanda el mercado laboral y la transformación digital que vive Extremadura.

DOS NUEVOS MÁSTERES

Sobre los másteres, se han aprobado las enseñanzas de máster universitario en Calidad, Seguridad e Innovación en la Industria Cárnica y de máster interuniversitario en Química Teórica y Modelización Computacional, en colaboración con varias universidades.

"Con estas nuevas enseñanzas seguimos reforzando la oferta de la universidad pública extremeña, de la Universidad de Extremadura, para responder a todos esos retos del presente y por supuesto del futuro", ha puesto valor Manzano en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Así, ha insistido en que la Junta quiere que la UEx siga siendo un "referente capaz de atraer talento, de generar conocimiento y de contribuir al desarrollo" de Extremadura. "Queremos que cada vez más jóvenes puedan estudiar en nuestra región, puedan estudiar en Extremadura, y desarrollar aquí su proyecto de vida", ha recalcado.