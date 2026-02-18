Grandes figuras del cante de Extremadura ponen voz a un ciclo de exaltación de la saeta que recorrerá siete localidades

Presentación del segundo Ciclo de Exaltación de la Saeta de Extremadura. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grandes figuras del flamenco de Extremadura protagonizarán las actuaciones que conforman el segundo Ciclo de Exaltación de la Saeta que desde el 28 de febrero al 26 de marzo recorrerá siete localidades de la comunidad autónoma.

En concreto, arrancará en el Palacio de Lorenzana de Trujillo el 28 de febrero con Pedro Cintas y Carmen Tena, junto al poeta Arturo Santano; continuará en Centro Cultural de La Antigua de Mérida, el 6 de marzo, con Manuel Pajares y María Metidieri; en Palacio de la Isla de Cáceres el 12 de marzo, con Pedro Peralta y Esther Merino.

Continuará en Centro Cultural Las Claras de Plasencia, el día 13, con Miguel de Tena y Nane Ramos; en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz, el día 14, con El Perrete y Maite Olivares; en el Centro Cultural de San Agustín Jerez de los Caballeros, el 20, con Tamara Alegre y Paquillo de Levita; y acabará en el espacio cultural Santa Clara de Zafra, el 26, con Jorge Peralta y Rocío Llanes.

Un evento impulsado por la Junta de Extremadura que tiene como objetivo acercar al público este género vinculado a la tradición de la Semana Santa, que ha sido presentado es miércoles, 18 de febrero, en el que arranca el periodo de cuaresma.

La presentación, que ha tenido lugar en Mérida, ha contado con la participación de la consejera de Cultural, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, así como algunos de los artistas participantes, entre los que se encontraban Tamara Alegre, Jorge Peralta, El Perrete, Nane Ramos, Carmen Tena y Perico de la Paula, encargado de ofrecer antes de cada actuación una introducción sobre el origen de la saeta al público asistente.

Su objetivo es poner en valor la saeta como parte del legado y el patrimonio cultural de Extremadura, como una de las manifestaciones "más emocionantes" de su Semana Santa, ha dicho Bazaga, que ha añadido que este canto popular religioso es "una de las formas más íntimas que tiene el flamenco" en una comunidad que cuenta con "motivos de sobra" para sentirse orgullosa de su "talento saetero".

