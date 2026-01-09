Guadalupe vivirá un nuevo Año Jubilar a partir del próximo 30 de agosto, coincidiendo con el inicio de la novena

Reunión de preparación del Año Jubilar de Guadalupe - ARZOBISPADO MÉRIDA-BADAJOZ

GUADALUPE (CÁCERES), 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Guadalupe vivirá un Año Jubilar a partir del próximo 30 de agosto, coincidiendo con el inicio de la novena a la Patrona de Extremadura, y que se desarrollará hasta el 8 de septiembre de 2027.

Cabe recordar que el Año Jubilar Guadalupense se celebra cada vez que la fiesta litúrgica de Guadalupe, el 6 de septiembre, cae en domingo.

Los tres obispos de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, como son el de Coria-Cáceres, Jesús Pulido; el de Plasencia, Ernesto Brotons, y el Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, se reunieron este pasado jueves, en un encuentro convocado por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro y con la presencia del Padre Guardián de Guadalupe, con el objetivo de dar pasos concretos en la preparación del Año Santo.

En dicha reunión se acordó crear una comisión interdiocesana presidida por el Padre Guardián de Guadalupe, para trabajar en la organización, que estará integrada por un miembro de cada una de las diócesis, según informa el Arzobispado de Mérida-Badajoz en nota de prensa.

Entre otras cosas, los obispos publicarán una carta pastoral conjunta y potenciarán lo máximo posible el Año Jubilar, y además, se estudia la realización de una obra social y se trabajará en la dimensión pastoral y evangelizadora de este acontecimiento.