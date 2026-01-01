Guadiana (Badajoz) celebra el próximo domingo una nueva edición de su Auto de los Reyes Magos

Auto de los Reyes Magos en Guadiana (Badajoz) - AYUNTAMIENTO DE GUADIANA

MÉRIDA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Guadiana celebrará el próximo domingo, 4 de enero, una nueva edición de su Auto de los Reyes Magos.

Se trata de un espectáculo en vivo con sonido amplificado, escenarios naturales y utilización de caballos, y que se retoma ocho años después de su última celebración.

Así, la Asociación Cultural de Teatro y Tradiciones 'El Barracón' será la encargada de representar la función en la Plaza Mayor, a partir de las 12,00 horas. En caso de lluvia, la representación se trasladaría al Pabellón Polideportivo 'La Era', informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Guadiana.