Guadiana (Badajoz) celebra el próximo domingo una nueva edición de su Auto de los Reyes Magos

Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 1 enero 2026 16:50
   MÉRIDA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La localidad pacense de Guadiana celebrará el próximo domingo, 4 de enero, una nueva edición de su Auto de los Reyes Magos.

   Se trata de un espectáculo en vivo con sonido amplificado, escenarios naturales y utilización de caballos, y que se retoma ocho años después de su última celebración.

   Así, la Asociación Cultural de Teatro y Tradiciones 'El Barracón' será la encargada de representar la función en la Plaza Mayor, a partir de las 12,00 horas. En caso de lluvia, la representación se trasladaría al Pabellón Polideportivo 'La Era', informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Guadiana.

