La Guardia Civil activa un amplio dispositivo para localizar a un desaparecido en la pedanía hurdana de Cerezal

Archivo - Agente del GREIM en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁCERES, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda en la localidad de Cerezal, pedanía de Nuñomoral (Cáceres), para localizar a un varón de 59 años, de cuya desaparición avisaron sus familiares en la noche de este pasado martes.

En el operativo participan en torno a una treintena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (Usecic), patrullas de Seguridad Ciudadana y el Equipo PEGASO con drones.

Además, se tiene prevista la incorporación, para reforzar las labores de localización en la zona, de especialistas del GREIM, el grupo de rescates en montaña, junto con un perro especializado en búsqueda de personas, ha informado la Guardia Civil.