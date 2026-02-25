El Infoex aporta un helicóptero y dos unidades de bomberos forestales a la búsqueda del desaparecido en las Hurdes

Un helicóptero del Infoex se incorpora a la búsqueda del hombre desaparecido en Las Hurdes. - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES/MÉRIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Plan contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha incorporado un helicóptero y dos unidades de bomberos forestales terrestres a las tareas de búsqueda del varón de 59 años desaparecido en Cerezal, pedanía de Nuñomoral.

De esta forma, tanto los medios materiales como humanos, en este caso las unidades con base en Casares de Hurdes y Las Mestas se ponen a disposición de la Guardia Civil, que coordina el dispositivo de búsqueda.

En concreto, se mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a este hombre, de cuya desaparición avisaron sus familiares en la noche de este pasado martes.

En el operativo participan en torno a una treintena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (Usecic), patrullas de Seguridad Ciudadana y el Equipo PEGASO con drones.

Además, se tiene prevista la incorporación, para reforzar las labores de localización en la zona, de especialistas del GREIM, el grupo de rescates en montaña, junto con un perro especializado en búsqueda de personas, ha informado la Guardia Civil.