La Guardia Civil busca a una mujer de 38 años desaparecida desde este miércoles en Trujillo (Cáceres)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁCERES, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca desde la tarde de este pasado miércoles, 6 de mayo, a una mujer de 38 años desaparecida en la localidad de Trujillo (Cáceres).

Un familiar interpuso una denuncia por su desaparición tras no haber regresado al domicilio después de haber salido del mismo durante la tarde, ha informado la Guardia Civil.

Según la información facilitada, la mujer habría abandonado el lugar conduciendo un vehículo de color azul oscuro y se desconoce desde ese momento su paradero.

Ante esta situación, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda y localización en Trujillo y zonas próximas, en el que participan distintas patrullas y unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial con el objetivo de localizar tanto a la persona como al vehículo.