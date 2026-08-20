La Guardia Civil concluye el desalojo de la fiesta ilegal en La Granja (Cáceres)

Imagen de archivo de la fiesta ilegal en La Granja (Cáceres)
Imagen de archivo de la fiesta ilegal en La Granja (Cáceres) - Carlos Criado - Europa Press
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 18:32
Seguir en

   CÁCERES, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha dado por finalizado el dispositivo de desalojo de la fiesta ilegal que se ha venido desarrollando en un paraje de La Granja (Cáceres).

   Así, a las 12,00 horas de este jueves, día 20, se inició el dispositivo de desalojo, que se desarrolló sin incidencias, y en el que fueron desalojados alrededor de 80 vehículos, explica la Guardia Civil.

   De igual modo, a las 13,30 horas se dio por finalizado el dispositivo, una vez que no quedaban vehículos en el interior de las fincas ocupadas, a excepción de dos vehículos que permanecen en la zona debido a averías mecánicas.

   La Guardia Civil añade que mantuvo en todo momento el dispositivo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo del desalojo, la seguridad de las personas y de las carreteras aledañas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado