La Guardia Civil concluye el desalojo de la fiesta ilegal en La Granja (Cáceres)

Imagen de archivo de la fiesta ilegal en La Granja (Cáceres) - Carlos Criado - Europa Press

CÁCERES, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha dado por finalizado el dispositivo de desalojo de la fiesta ilegal que se ha venido desarrollando en un paraje de La Granja (Cáceres).

Así, a las 12,00 horas de este jueves, día 20, se inició el dispositivo de desalojo, que se desarrolló sin incidencias, y en el que fueron desalojados alrededor de 80 vehículos, explica la Guardia Civil.

De igual modo, a las 13,30 horas se dio por finalizado el dispositivo, una vez que no quedaban vehículos en el interior de las fincas ocupadas, a excepción de dos vehículos que permanecen en la zona debido a averías mecánicas.

La Guardia Civil añade que mantuvo en todo momento el dispositivo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo del desalojo, la seguridad de las personas y de las carreteras aledañas.