La Guardia Civil continúa con la búsqueda del hombre desaparecido el pasado martes en Ribera del Fresno

RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ), 1 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil continúan este domingo con la búsqueda del hombre de 59 años desaparecido desde el pasado martes, 27 de octubre, en la localidad pacense de Ribera del Fresno.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, encargada de la investigación, prosigue en la localidad donde está realizando gestiones y recabando información y vestigio a fin de localizar al varón desaparecido, según ha informado un portavoz del instituto armado.

Cabe recordar que la desaparición del hombre fue denunciada por su hermana el mismo martes.