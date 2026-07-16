La Guardia Civil destruye 3.200 armas y 11.000 granadas de mortero almacenadas en dos naves de Quintana de la Serena

La Guardia Civil destruye rmas y otro tipo de material reglamentado - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil han fundido y reducido a chatarra más de 3.200 armas de fuego y 11.000 granadas de mortero que se encontraban almacenadas en dos naves industriales de la localidad pacense de Quintana de la Serena.

De esta forma, la Guardia Civil ha culminado una "importante operación de catalogación, traslado y destrucción" de este arsenal de armas inutilizadas y material reglamentado, que se activó tras recibir el aviso de una familia de Quintana de la Serena, en la que alerta de la existencia de un número indeterminado de armas y artefactos explosivos que se hallaban en dos naves industriales que acababan de heredar.

Con el objetivo de destruir todo el material en depósito, a primeros de este mes se inició la fase operativa con el recuento minucioso y la carga de todos los componentes en un vehículo articulado de gran tonelaje por personal especializado, bajo la supervisión de los agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz y en presencia del representante de los herederos.

Una vez trasladados hasta una empresa de Jerez de los Caballeros, dedicada a la explotación de desperdicios en general y de este tipo de materiales, se procedió a la destrucción y fundición completa de 2.416 fusiles de asalto Cetme, 737 ametralladoras, 63 subfusiles MP-28 'naranjeros', 11.069 granadas de mortero, 4 fusiles tipo Mauser y un elevado número de cargadores adicionales, que arrojaron un peso de 33.000 kilos de chatarra.

Durante la inspección previa, los agentes también contabilizaron material apto para el coleccionismo histórico, como son 540 bayonetas, que fueron entregadas legítimamente a una armería autorizada, según explica la Guardia Civil en nota de prensa.

demás, las partidas de munición que se encontraban aparentemente inertizadas, fueron remitidas directamente a las dependencias del Área de Industria de la Delegación del Gobierno en Extremadura para su posterior eliminación segura.