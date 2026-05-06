La Guardia Civil intercepta un transporte de drogas en Villafranca de los Barros y detiene a dos personas

Droga oculta en el vehículo - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido e investigado a dos vecinos de la localidad pacense de Villafranca de los Barros como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando la Guardia Civil detectó la actividad delincuencial de las dos personas detenidas, con numerosos antecedentes policiales, quienes supuestamente se estarían dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes en su localidad de residencia.

Con los dispositivos de servicio establecidos en torno a ellos, la tarde del pasado domingo los agentes pudieron interceptarlos en la carretera N-630 dentro de su mismo municipio, procedentes del sur de la península.

En la identificación de los mismos, detectaron cierto nerviosismo en su comportamiento y, ante las sospechas de que pudieran ocultar algún tipo de sustancias estupefacientes, se llevó a cabo tanto la inspección de sus pertenencias como la del vehículo.

En la inspección los agentes localizaron en el exterior de la carrocería, bajo la tapa del depósito de combustible, 30 gramos de cocaína y 9 de heroína, cantidad de la que se podrían obtener unas 225 dosis en el mercado ilícito.

Una vez realizadas las pruebas establecidas de detección de alcohol y drogas al conductor, también arrojó un resultado positivo en ambas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Con las pruebas incriminatorias, se les detuvo e investigó a ambos, trasladándoles a dependencias oficiales de la Guardia Civil, donde se les instruyeron diligencias por la supuesta implicación en un delito contra la salud pública por traficar con drogas.

Además, el conductor del vehículo fue propuesto para sanción por infracciones al conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y con presencia de drogas en su organismo, pendiente de confirmación en el laboratorio concertado por la DGT.

Las diligencias que han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.