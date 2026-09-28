La Guardia Civil reanuda la búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera el 2 de abril

Agentes de la Guardia Civil en el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reanudado este lunes, 28 de septiembre, la búsqueda de José Antonio Asensio en Jarandilla de la Vera (Cáceres), que permanece en paradero desconocido desde el pasado 2 de abril.

El operativo cuenta con perros especializados en la localización de restos humanos, efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Cáceres y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata, además del Equipo PEGASO.

Los equipos tienen previsto batir distintas zonas y terrenos con el objetivo de localizar cualquier indicio que pueda aportar información sobre el paradero del desaparecido.