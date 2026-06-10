La Guardia Civil retira dos proyectiles en un centro de reciclaje en Jerez de los Caballeros

Dos proyectiles retirados por la Guardia Civil en un centro de reciclaje en Jerez de los Caballeros (Badajoz) - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha retirado este martes de forma segura de dos proyectiles hallados en un centro de reciclaje en la localidad de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

El hallazgo se produjo de forma fortuita cuando los trabajadores del centro realizaban tareas de clasificación e inspección rutinaria de los distintos materiales.

En concreto, los elementos fueron detectados en el interior del depósito de chatarra, un espacio donde descargan de forma habitual los camiones y, tras el descubrimiento, un encargado realizó una llamada para informar sobre la situación.

Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad y se solicitó la presencia de la unidad especializada, cuyos efectivos se personaron en el lugar para iniciar las labores de catalogación, calibración y estudio técnico de los objetos.

En concreto, se trata de dos disparos de ejercicio de calibre 76 mm de munición naval con unas dimensiones aproximadas de 35 centímetros de longitud y unos 10 centímetros de ancho, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez clasificado el material y adoptando de forma estricta las oportunas medidas de prevención y seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo, los técnicos procedieron a la recogida y retirada para su destrucción.

La Guardia Civil ha informado de que, ante la localización de este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas intactas y cualquier manipulación indebida puede activar su carga.