La Guardia Civil retoma el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres)

Dispositivo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido, junto a su perro, en Losar de la Vera (Cáceres). - GUARDIA CIVIL

LOSAR DE LA VERA (CÁCERES), 3(EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha retomado este sábado el dispositivo de búsqueda del varón de 68 años desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres).

El dispositivo, con el que se trata de localizar a un hombre desaparecido el pasado lunes, 28 de septiembre, junto a su perro, se ha reanudado a las 9,00 horas de hoy, con el objetivo de localizar a ambos.

Una vez más, la Guardia Civil cuenta con la colaboración de numerosos vecinos de la localidad, que se han sumado voluntariamente a las labores de búsqueda, según han informado fuentes del instituto armado.

Durante la jornada, participan agentes de Seguridad Ciudadana y unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas el equipo Pegaso, el Servicio Cinológico de Badajoz, con un perro especializado en la búsqueda de personas y un helicóptero del cuerpo.

También participan efectivos del Plan Infoex, Protección Civil, así como un perro de la Diputación de Cáceres y su guía canino.

Los efectivos participantes rastrearán diferentes zonas del entorno con el fin de dar con el paradero del desaparecido y su perro.