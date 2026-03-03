Guardiola admite que llega a la investidura sin el apoyo de Vox pero señala que "no hay un muro" entre ellos

La candidata a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, interviene en el debate de investidura - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

La candidata a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha admitido que llega a este debate sin el apoyo de Vox para ser investida, un partido con el que coincide en algunos asuntos, y en otros no: "No hay un muro entre nosotros".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en el discurso que ha ofrecido en la tarde de este martes al inicio del debate de investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, que ha comenzado pidiendo el apoyo de la Asamblea de Extremadura "por convicción", así como "por compromiso" y "por mandato de las urnas".

En su intervención, la candidata del PP ha recordado que llegó a la Presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox: "Hoy no lo tengo", ha admitido, tras lo que ha aseverado que "nadie puede negar que juntos impulsamos medidas que han funcionado".

En ese sentido, la candidata ha resaltado que "hay muchas cosas en las que coincidimos", y otras en las que no, "como es normal, porque no somos el mismo partido".

Así, ha señalado que tanto PP como Vox defienden "con pasión" sus programas, pero ha considerado que no son incompatibles: "No hay un muro entre nosotros", ha reafirmado Guardiola, quien ha asegurado que cuenta con "un proyecto de transformación" para Extremadura, así como equipo, y un "proyecto de ilusión, de esperanza, de trabajo, de verdad, de transparencia, de respeto a la ciudadanía".

"Tengo un proyecto que va a llevar a Extremadura a las mayores cotas de progreso", ha reafirmado la candidata del PP, quien ha aseverado que llega al debate de investidura a "ofrecer estabilidad frente a la desesperanza, acuerdos frente al revanchismo, instituciones fuertes frente a efímeras florituras".

