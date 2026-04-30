Guardiola advierte que su gobierno "único" que huirá de "provocaciones": "Extremadura está por encima de los partidos"

Foto de familia del Consejo de Gobierno tras la toma de posesión de los consejeros en la sede de Presidencia. - JAVIER CINTAS-EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha advertido en la toma de posesión de los miembros de su nuevo Consejo de Gobierno, fruto del pacto entre PP y Vox, que será un ejecutivo "unido" con un "empuje común" y que huirá de las "provocaciones" porque Extremadura está "por encima de los partidos y de las ideologías".

Así lo ha señalado en su intervención en la toma de posesión de su Consejo de Gobierno, que ha tenido lugar este jueves en la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura, en el que todos sus miembros han jurado el cargo.

"Vamos a ser un único Gobierno con un empuje común, bien engrasado, que no va a perder el tiempo en provocaciones ni en debates impostados, porque Extremadura está por encima de los partidos y de las ideologías", ha remarcado la presidenta Extremadura, quien ha felicitado a sus diez consejeros y consejeras, pero a los que también ha reclamado su entrega al pueblo extremeño.

"Os pido entrega, os pido que piséis la calle, que escuchéis, que no os alejéis nunca de la realidad", les ha indicado, para añadir que cada decisión que adopten tenga detrás "una razón" y que cada palabra dada tenga "un compromiso serio y, por supuesto, realizable".

La presidenta ha pronunciado unas palabras tras el acto de jura del cargo de los diez consejeros, que han comenzado por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista Morán, y ha continuado con el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familias, Óscar Fernández Calle, una de las cuatro nuevas caras del Ejecutivo regional, en este caso a propuesta de Vox.

A continuación, Elena Manzano Silva, como consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social; Mercedes Morán Álvarez, como consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio; Guillermo Santamaría Galdón, como consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital; y Sara García Espada, como consejera de Salud y atención a la dependencia, que repiten de la anterior legislatura.

Posteriormente, Juan José García García, otra de las novedades, en este caso a propuesta también de Vox, como consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural; seguido por Laureano León Rodríguez como consejero de Cultura, Turismo y Deportes; Sandra Victoria Valencia Ramos como consejera de Educación y Formación Profesional, también nuevas incorporaciones. El último en jurar el cargo ha sido Francisco José Ramírez González, que cambia de competencias para asumir la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

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