Guardiola afirma que las cooperativas son "una manera de entender Extremadura" y pide que puedan competir en igualdad

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, saluda al presidente de Tomates del Guadiana, Domingo Fernández, a su llegada al acto por el 25 aniversario de la entidad. - JUNTA DE EXTREMADURA

DON BENITO (BADAJOZ), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha señalado que para su gobierno las cooperativas agroalimentarias no son "un sector más", sino "una manera de entender Extremadura" porque, además de incrementar sus resultados empresariales y el de los agricultores que las conforman, también están manteniendo la población en el mundo rural.

"Cuando una cooperativa crece no solo está creciendo su cuenta de resultados que ya es importante, es que están haciendo crecer a pueblos enteros", ha señalado la presidenta extremeña, durante su intervención en el acto con motivo del 25º Aniversario de Tomates del Guadiana Sociedad Cooperativa, en Don Benito.

Una entidad que ha puesto como ejemplo de transformación de la economía y de un sector que está, ha dicho, y seguirá estando "en el centro" de las políticas de desarrollo territorial de la Junta de Extremadura, porque estos 25 años dejan como gran lección que "cultivar es absolutamente imprescindible pero no basta, y Extremadura no se puede conformar con producir aquí y ver como el valor se lo llevan otros".

COMPETIR "CON LAS MISMAS REGLAS"

La dirigente regional ha subrayado el trabajo que hay detrás de estos 25 años de trayectoria de una cooperativa que se ha convertido en la mayor transformadora de tomate de toda Europa, al tiempo que ha subrayado que este esfuerzo "no puede estar chocando permanentemente con decisiones que se toman alejadas del campo".

Por ello, comparte con el presidente de la entidad, Domingo Fernández, que "no se puede pedir a nuestros agricultores que sean competitivos y a su vez quitarles las herramientas que les permiten ser competitivos".

Guardiola, que ha remarcado que el gobierno extremeño ha sido "muy reivindicativo" con el ministro del ramo, Luis Planas, y que así se lo pedirá también "a quien esté", ha reclamado que los agricultores extremeños puedan utilizar los productos fitosanitarios que necesita el tomate y además que se puedan aplicar "en las condiciones que de verdad se puedan usar en el campo".

En esta misma línea, ha abogado por la modificación de la ley de la cadena alimentaria porque "el problema del precio de tomate no se puede estar repitiendo cada año"; así como exige reciprocidad, porque si al productor extremeño "se le están exigiendo los más altos estándares ambientales y sanitarios, lo justo es que los productos que vengan de fuera cumplan los mismos requisitos".

También apuesta por la aplicación de las cláusulas de salvaguardia si la importación de esos productos provoca un "hundimiento" en los precios de los extremeños. "Nosotros no pedimos ningún privilegio, estamos pidiendo cuestiones de sentido común, poder competir con las mismas reglas".

INICIATIVA DE UN "GRUPO DE ATREVIDOS"

Por su parte, el presidente del Consejo Rector de Tomates del Guadiana, Domingo Fernández, ha realizado en su intervención un resumen de los 25 años de trayectoria de la sociedad cooperativa, momento en el que ha recordado que un "grupo de atrevidos" a los que llamaron "locos" decidieron echar números y ver hasta dónde podrían llegar.

"Éramos competencia para todo lo que estaba ya funcionando. Y no pudimos ver fábricas en Extremadura, con todas las que hay, nos tuvimos que ir a Italia"", ha asegurado, tras lo que empezó una "carrera contrarreloj", toda vez que la cooperativa se constituyó en verano de 2001, en enero ya se estaban levantando los primeros cimientos y en agosto se estaba "haciendo tomate".

También se ha referido a que en los inicios se contaba con unos 60 socios y, en la actualidad, se llega a los casi 300. "Pusimos un concentrador para hacer 1,8 millones de kilos al día, hoy hemos hecho cinco ampliaciones y hacemos ya 8 millones de kilos al día fabricados", ha subrayado.

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