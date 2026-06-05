Guardiola anuncia la creación del instituto Extremestiza para la preservación y difusión internacional del mestizaje

María Guardiola, junto a Nacho Cano, acompañados por el presidente de la Asamblea y el consejero de Cultura, junto al monumento dedicado a Hernán Cortés en Medellín (Badajoz). - JUNTA DE EXTREMADURA

MEDELLÍN (BADAJOZ), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado el papel de la región como espacio de encuentro entre culturas y como referente de los profundos lazos históricos, humanos y culturales que unen a Extremadura con América, y en este sentido ha anunciado la puesta en marcha de un instituto internacional dedicado a la preservación y difusión del mestizaje.

Guardiola ha participado, este pasado jueves, en el acto institucional 'Extremadura, corazón del mestizaje', que se enmarca en la estrategia impulsada por el Ejecutivo regional 'Extremestiza', para recuperar y visibilizar la huella Extremadura en América y los lazos que surgieron desde el descubrimiento, celebrado este jueves, 4 de junio, en Medellín, cuna de Hernán Cortés.

En este marco, la jefa del Ejecutivo extremeño ha centrado su intervención en la memoria compartida y la proyección de futuro de esa herencia común, además de en defender la necesidad de abordar la historia con rigor, respeto y responsabilidad, alejándose de simplificaciones y lecturas interesadas.

"Tenemos el compromiso de mirar la historia con rigor, sin sensacionalismos ni excusas. El compromiso de cuidar la memoria con respeto y de enseñar a nuestros hijos que las raíces no nos atan al pasado, sino que nos dan fuerza para crecer y aspirar a lo que está por venir", ha afirmado.

En su intervención, ha subrayado la intención de que Extremadura sea "referencia en el estudio, la preservación y la difusión del mestizaje. Y queremos para ello dar una estructura, continuidad y proyección internacional a esa vocación de concordia", y por ello ha anunciado "un paso más" con la puesta en marcha del Instituto Internacional del Mestizaje 'Extremestiza'.

"Queremos que nazca con ambición y con utilidad para coordinar proyectos, para impulsar la diplomacia cultural extremeña, para promover intercambios académicos, para cuidar nuestro patrimonio compartido y para abrir nuevas oportunidades de crecimiento con Iberoamérica", ha remarcado la presidenta extremeña.

En el acto, concebido como un homenaje al legado compartido entre Extremadura y América, Guardiola también ha destacado que la identidad extremeña se ha forjado históricamente a través del encuentro entre pueblos, culturas y generaciones.

"Extremadura fue puerta hacia otro continente y hoy quiere ser puente entre América y Europa, un puente construido desde el respeto y desde la cercanía", ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado que la región representa "una tierra abierta al mundo, marcada por la convivencia y los vínculos humanos construidos a ambos lados del Atlántico", señala la Junta en una nota de prensa.

"Extremadura es tierra de encuentro, de luz, de concordia y de sangre compartida", ha señalado. "Frente a las miradas oscuras, siempre se impone la alegría, porque de nada sirven las fronteras si no las traspasamos con celebración y con memoria", ha expresado.

Este encuentro -ha enfatizado- sirve para renovar el compromiso de Extremadura con los valores del diálogo, la convivencia y la cooperación entre pueblos.

"Esta noche rendimos homenaje al origen y al destino. Eso es Extremadura: una tierra que no se queda, una tierra que va y una tierra que vuelve cargada de todo lo vivido. Sigamos siendo ese corazón en las dos orillas", ha concluido apelando a seguir fortaleciendo esos vínculos que unen a ambas orillas del Atlántico.

El acto ha contado con la asistencia y colaboración del artista Nacho Cano, creador del musical 'Malinche' y con parte de su equipo que, junto al coro de la Fundación Música y Artes Escénicas de Cáceres (FEMAE), han interpretado una selección de piezas sinfónicas adaptadas del musical.

La cita ha concluido con los himnos de Extremadura y España a cargo del Centro Superior Internacional de Música de Extremadura (CSIMEX). Cabe señalar que el Gobierno regional continúa desarrollando actividades como esta, dentro de la estrategia 'Extremestiza'.