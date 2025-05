Guardiola avisa a quien no comparte la lucha LGTBI que se vaya "acostumbrando" porque "ya no hay marcha atrás"

MÉRIDA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín, ha reafirmado su compromiso con la igualdad y la lucha del colectivo LGTBI lanzando un aviso a quienes no comparten este camino para el que en esta comunidad "ya no hay marcha atrás".

Lo ha dicho en su discurso en el acto institucional por el Día contra la LGTBIFobia, en el que ha alabado la lucha de los colectivos por alcanzar derechos que cristalizaron hace 10 años en la ley LGTBI que recientemente ha tratado de derogar el Grupo Parlamentario Vox.

En su intervención también se ha referido a la nueva polémica suscitada en torno al manifiesto que venían suscribiendo PP, PSOE y Unidas por Extremadura, al no poder firmar una declaración institucional, que requiere el apoyo unánime de la Cámara, al no contar en este caso con la formación de Santiago Abascal.

Guardiola ha lamentado la falta de unidad en este asunto, como ya ocurriera el pasado 8M durante el acto por el Día Internacional de la Mujer, y en este sentido ha apuntado que "los derechos de las personas LGTBI no son patrimonio de ninguna ideología" y la dignidad, ha dicho, "no tiene colores políticos" ni debe usarse como "arma arrojadiza".

"La igualdad no debe ser jamás objeto de disputa ni moneda de cambio en el tablero partidista", ha manifestado la presidenta extremeña, quien argumenta que cuando se trata de defender "los derechos de todos" jamás debería ser motivo de enfrentamiento. "Todo lo contrario, debería unirnos, estrechar nuestros lazos como sociedad".

Guardiola ha alzado la voz para decir "una vez más, que en Extremadura no hay espacio para el odio, que no caben discriminaciones, que no cabe el miedo", y que no se van a admitir "silencios ni imposiciones". "Esta tierra, que tanto ha luchado para ser más justa, no va a dar nunca un paso atrás cuando se trate de defender los derechos del colectivo LGTBI", ha remachado.

