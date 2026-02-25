Guardiola celebra los 43 años de "orgullo e identidad" del Estatuto de Autonomía de Extremadura

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha celebrado los 43 años de "orgullo e identidad" del Estatuto de Autonomía.

"Extremadura eligió el entendimiento y construyó desde el respeto. 43 años de convivencia. 43 años de orgullo e identidad", ha destacado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

De igual modo, Guardiola ha puesto en valor que "somos nuestro pasado", pero ha recalcado que los extremeños están "decididos" a liderar su futuro.