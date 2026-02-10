Guardiola concurrirá a la sesión de investidura como presidenta y confía en un acuerdo con Vox para entonces

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, en su reunión con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, dentro de la ronda de consultas para la designación de candidato a la investidura - JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, concurrirá al debate de investidura en la Asamblea para repetir como jefa del Ejecutivo regional, aunque hasta el momento no cuenta con los apoyos suficientes para lograrlo.

No obstante, la 'popular' ha mostrado su confianza en que un acuerdo con Vox es posible para cuando se convoque esa sesión de investidura, con el 3 de marzo como fecha máxima para su celebración.

"Yo voy a trabajar para que sea factible (un acuerdo con Vox) y para que el día de la sesión de investidura podamos iniciar el camino para tener un gobierno fuerte, estable y que ofrezca resultados y mejore la vida de la gente, que es para lo que estamos aquí", ha reconocido.

De este modo lo ha señalado Guardiola en declaraciones a los medios tras participar este martes en la ronda de consultas abierta por el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, con los grupos políticos para proponer un candidato a la investidura como jefe del Ejecutivo extremeño.

En este sentido, tras señalar que ella quiere alcanzar un acuerdo con Vox, ha afirmado que el mismo "tiene que ser un acuerdo proporcional". "Quiero llegar a un acuerdo, tiene que ser un acuerdo proporcional y en eso estamos dispuestos a trabajar hasta el último minuto para que sea bueno para todos", ha reseñado.

Al mismo tiempo, ha reconocido que ella afrontará el debate de investidura en la Cámara extremeña "con mucha ilusión, con muchas ganas, con sentido de la responsabilidad, con la mano tendida, por supuesto, a la oposición y ofreciendo diálogo a toda la sociedad civil".

"Extremadura y los extremeños merecen tener un gobierno y yo estoy preparada para ofrecérselo", ha aseverado, al tiempo que ha subrayado que su deseo es "acabar con el bloqueo político e institucional en el que está asumida la región, porque Extremadura no puede esperar".

