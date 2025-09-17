Guardiola condena unas pintadas contra Vox y sus votantes aparecidas en Mérida: "La democracia se defiende con respeto"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado su condena "con rotundidad" a diferentes pintadas aparecidas en Mérida contra Vox y sus votantes.

Así, ha subrayado que "la democracia se defiende con respeto y convivencia", y ha remarcado además que en Extremadura "no hay espacio para el odio ni para la violencia".

"En Extremadura no hay espacio para el odio ni para la violencia. Condenamos con rotundidad las pintadas aparecidas en Mérida contra Vox y sus votantes. La democracia se defiende con respeto y convivencia", señala Guardiola en una entrada en 'X', recogida por Europa Press.

Cabe apuntar que la entrada en redes sociales de Guardiola está acompañada por una foto con una de las pintadas contra Vox y sus votantes, y en la que puede leerse la frase "Al votante de Vox, un tiro en la nuca".