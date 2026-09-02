Guardiola y sus consejeros participarán en las distintas concentraciones esta tarde en Extremadura en apoyo a Ceuta

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el resto de miembros del Consejo de Gobierno autonómico participarán en distintas concentraciones que se desarrollarán esta tarde en la región, a las 20,00 horas, como "muestra de solidaridad" y "apoyo" a Ceuta.

En concreto, la responsable del Ejecutivo regional acudirá al acto previsto en el Ayuntamiento de Cáceres.

A su vez, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, asistirá al acto convocado en el Ayuntamiento de Badajoz.

De su lado, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, de Vox, acudirá al acto previsto en el Ayuntamiento de Cáceres.

También, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, asistirá a la concentración convocada en el Ayuntamiento de Plasencia; y la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, al acto previsto en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.

A su vez, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, acudirá a la concentración del Ayuntamiento de Don Benito; y la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, al acto organizado en el Ayuntamiento de Zafra.

Igualmente, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, de Vox, estará en el acto previsto en el Ayuntamiento de Badajoz.

Por su parte, la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, acudirá a la concentración prevista en el Ayuntamiento de Trujillo.

Y, finalmente, el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, asistirá al acto organizado en el Ayuntamiento de Coria.

Cabe apuntar, igualmente, que el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación y Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, asiste también a las 12,00 horas a la concentración convocada en la puerta del Ayuntamiento de Mérida como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta.