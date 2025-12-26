Guardiola contacta con el candidato de Vox de cara a la investidura y aboga por "pensar solo en Extremadura"

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, en la noche electoral - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta en funciones y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha informado de que este pasado martes se ha puesto en contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, de cara a la investidura.

"El tono era cordial y el mensaje fue muy claro. Pensar sólo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo", ha asegurado Guardiola en declaraciones a los medios tras asistir a una reunión del Comité de Dirección del PP extremeño.

En esa conversación, en la que ambos se felicitaron por los resultados obtenidos en las elecciones del pasado 21 de diciembre, se emplazaron a seguir hablando y ha asegurado que Fernández en "ningún caso" le transmitió que Vox quería ostentar la presidencia de la Asamblea de Extremadura.

De esta forma, Guardiola ha considerado que de lo que se debe hablar "no es de puestos", sino de la "estabilidad que necesita" Extremadura y de los "cuatro años de legislatura" que hay "por delante".

"Nos tendremos que sentar para ver qué políticas vamos a poner en marcha en pos del crecimiento de Extremadura y del bienestar de los extremeños. Yo creo que tenemos que hablar de un gran acuerdo donde se pongan sobre la mesa las cuestiones que necesita Extremadura para seguir avanzando", ha asegurado.

También, y sobre las propuestas de Vox, partido que se ha referido en varias ocasiones al documento de 200 medidas que planteó en la negociación presupuestaria, Guardiola ha incidido en que algunas de ellas "eran inasumibles porque chocaban con la legalidad".

Por ello, ha avanzado que su equipo está trabajando sobre dicho documento para poner sobre la mesa qué cuestiones podrían llegar a ese acuerdo y cuáles no. "Cuáles se tendrían que modular y en qué sentido", ha dicho.

"Nosotros ya estamos trabajando en ese documento porque no tenemos tampoco más información, no han solicitado absolutamente nada diferente a esas 200 medidas, que es lo que yo he escuchado públicamente que ha dicho el señor Fernández", ha asegurado.

