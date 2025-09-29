Guardiola convoca a los grupos parlamentarios este lunes para abordar los Presupuestos Generales de Extremadura de 2026

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado a los grupos parlamentarios este lunes, día 29, para abordar los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de 2026.

La reunión tendrá lugar a partir de las 18,00 horas en la sede de Presidencia, como ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, quien espera que los grupos acudan al encuentro con un "espíritu constructivo".

El 'popular' también ha confiado en que este encuentro sirva como un "punto de inflexión" en la política extremeña y en el que el "espíritu constructivo deje a un lado la crispación" y donde la propuesta sea la "protagonista frente a la crítica destructiva e injustificada".

"Esperemos que ese sea el afán con el que acudan todos los grupos parlamentarios a la reunión de esta tarde", ha señalado Sánchez Juliá, quien ha añadido que también está llamado al mismo el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo.

Ya que, como ha dicho, "pese a estar sentado en el banquillo de los acusados y estar sentado en un escaño, algo totalmente incompatible", los votantes socialistas "no tienen la culpa de los líos judiciales" de Gallardo y "también tienen que estar representados en ese encuentro".

"Es Miguel Ángel Gallardo quien se tiene que plantear si tiene que seguir liderando el Partido Socialista de Extremadura. Nosotros tenemos claro y lo hemos manifestado que tiene que dimitir. Y tiene que dimitir por limpieza democrática, por respeto a las instituciones y por respeto a los extremeños, para que solucione sus líos judiciales fuera de la política", ha asegurado.

