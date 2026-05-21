Guardiola cuestiona el incremento de cuotas a los autónomos del Gobierno: "pagan siempre los que son más frágiles"

Autoridades en la Asamablea Electoral de ATA Extremadura - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha cuestionado el incremento de cuotas a los autónomos impulsado por el Gobierno central o las subidas de impuestos, a la vez que ha reclamado cambios en el sistema del IVA para evitar que tengan que tributar por facturas aún no cobradas.

"Mientras en el gobierno regional estamos bajando cuotas, el Gobierno de España está subiéndolas y sube impuestos y pagan siempre los que son más frágiles, esos autónomos que están en el mundo rural, esas mujeres que están manteniendo un negocio en un pequeño pueblo, la gente que lleva toda la vida cotizando", ha recalcado, para subrayar también algo que se debería haber resuelto "ya hace bastante tiempo" como que cada autónomo paga el IVA de facturas que "muchas veces ni siquiera" han cobrado.

Esto último "no es un riesgo añadido" en el colectivo, sino "que añade la propia Administración Central", ante lo que ha aseverado que lo que "no hagan otros" lo van a hacer desde la Junta, y que en aquello que no sea de su competencia lo van a exigir, de modo que serán una voz que les acompañe y hable de "manera contundente", porque detrás de cada autónomo hay una apuesta por su tierra, acompañada de poner "en riesgo" su tiempo, patrimonio, descanso y salud, lo que requiere estar "a la altura" y seguirán trabajando para estarlo.

De esta manera se ha pronunciado durante su intervención en la clausura de la Asamblea de Elecciones de ATA Extremadura, en la que Candelaria Carrera ha sido reelegida en el cargo junto a una nueva junta directiva que componen Raquel de Prado como secretaria general, Margarita Garrido como tesorera, y Juan Manuel Hernández, Manuel Pérez y Miguel Ángel Martín como vocales.

Guardiola ha felicitado a Carrera por su reelección al frente de ATA Extremadura y ha agradecido la trayectoria de Lorenzo Amor, presidente nacional de esta organización presente en el acto, además ha recordado que el pasado mes de octubre recogió el premio concedido por dicha asociación por tener el mejor plan en favor de los autónomos y que ya en ese momento dijo que tenía "muchas manos y muchas voces".

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