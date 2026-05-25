Guardiola defiende una Europa "cercana y solidaria" construida desde sus pueblos y regiones y la política "útil"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, interviene en la ceremonia de entrega del Premio Carlos V al Comité Europeo de las Regiones - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

Valora la "lección de buena gobernanza" del Comité Europeo de las Regiones con la "práctica" Kata Tutto y la "moderación" de Juanma Moreno

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido la necesidad de apostar por una Europa "cercana y solidaria", construida desde su pueblos y regiones, y a través de la "política útil" para que los ciudadanos sean "idénticos en su dignidad y en sus derechos".

De este modo, en tiempos "convulsos" en los que la guerra "sigue sacudiendo el continente", en los que la "incertidumbre" pesa sobre "muchas" familias, y en los que "la polarización avanza, cada vez más presente, envenenando el debate y rompiendo los puentes del entendimiento", ha abogado por "respetar" las instituciones, como la UE, porque "cuando las instituciones se debilitan y se desprestigian, pierde la sociedad entera".

Así se ha pronunciado durante su discurso en la ceremonia de entrega este lunes en el Monasterio San Jerónimo de Cuacos de Yuste (Cáceres) del Premio Carlos V 2026 al Comité Europeo de las Regiones, del que ha destacado su defensa de "todas" las regiones y municipios y su "lección de buena gobernanza" a través de la copresidencia de la socialista húngara Kata Tütto y el 'popular' español Juanma Moreno.

"Un ejemplo de que el entendimiento es la fortaleza y de que las personas están por encima de los partidos y de las ideologías", ha expresado la presidenta extremeña, quien ha remarcado que, en consecuencia, "Europa es más sólida y más justa cuando se construye desde la pluralidad y el acuerdo".

Así, a reconocido el trabajo de Kata Tütto, su trayectoria en Budapest, su compromiso con la sostenibilidad urbana, con los servicios públicos y con la cohesión.

"Con ella aprendemos que la política europea también se mide en la calidad de vida de una ciudad, en la limpieza del agua, en el transporte público, en la energía, en el cuidado de los barrios, en la capacidad de mejorar las condiciones en las que se desarrollan las personas", ha expresado Guardiola, quien ha mostrado por ello la "gratitud" a Tütto "por representar esa Europa práctica, sensible y comprometida. Esa Europa que no se conforma con diagnosticar los problemas, sino que actúa para resolverlos".

De igual modo, ha resaltado que Extremadura recibe también con "afecto" a Juanma Moreno, presidente en funciones de Andalucía, una "tierra hermana" y a la que "unen muchos lazos", y del que ha valorado "la forma de entender la política desde la moderación, la serenidad y el acuerdo".

Así, ha admirado "la forma de entender la política desde la moderación, la serenidad y el acuerdo" que supone "el sello personal" de Juanma Moreno, que "representa también una forma valiosa de europeísmo".

"Porque Europa se construye así, con firmeza pero sin estridencias, con convicción pero sin divisiones, con ambición pero sin perder la templanza y la vocación de servicio público", ahonda Guardiola.

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