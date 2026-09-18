Guardiola defiende que Europa se construye también desde las ciudades, pueblos, universidades, empresas y entes sociales

La presidenta de la Junta, María Guardiola, durante su intervención en el Diálogo Local 'El futuro de la Política de Cohesión y su impacto en Extremadura', en Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado la necesidad de que la futura política de cohesión de la Unión Europea siga teniendo en cuenta "la realidad y las necesidades" de los territorios y ha destacado el papel de las regiones y las entidades locales en la construcción del proyecto europeo.

Guardiola ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Diálogo Local 'El futuro de la Política de Cohesión y su impacto en Extremadura', celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Cáceres, en el marco de la reunión fuera de sede de la Comisión COTER del Comité Europeo de las Regiones, donde ha estado presente el presidente de la Comisión, Vasco Alves Cordeiro.

"Europa se construye desde Bruselas, pero también desde nuestras ciudades, pueblos, universidades, empresas y organizaciones sociales", ha afirmado Guardiola, quien ha subrayado el valor de una política europea cercana, capaz de "aterrizar el proyecto europeo en las regiones" y de hacer que Europa sea una realidad tangible para los ciudadanos.

Una visión que, según ha señalado, encuentra este año un reconocimiento especial en Extremadura con la concesión al Comité Europeo de las Regiones del Premio Europeo Carlos V 2026 por parte de la Fundación Yuste.

LA COHESIÓN, UN PILAR FUNDAMENTAL DEL PROYECTO EUROPEO

La presidenta ha subrayado que la Política de Cohesión constituye "uno de los pilares fundamentales del proyecto europeo" y ha destacado su contribución durante décadas a la reducción de las desigualdades territoriales, al fortalecimiento de la competitividad y a la convergencia económica y social, indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

En el caso de Extremadura, ha señalado que esta política ha permitido impulsar infraestructuras estratégicas, mejorar los servicios públicos, apoyar la innovación empresarial y promover el empleo y las oportunidades.

Guardiola ha puesto como ejemplos concretos de esta transformación la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres; el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón y las labores de excavación e investigación desarrolladas en Casas del Turuñuelo. Estos proyectos, ha explicado, "demuestran que la Política de Cohesión y la inversión europea pueden traducirse en mejores servicios públicos, en conocimiento, en innovación y en bienestar para nuestros ciudadanos".

UNA EUROPA PREPARADA PARA LOS NUEVOS DESAFÍOS

La presidenta extremeña ha señalado que Europa afronta actualmente importantes desafíos vinculados a la transición ecológica, la transformación digital, la competitividad global, el envejecimiento demográfico, la protección de las fronteras y la cohesión social.

Desde la perspectiva de Extremadura, ha considerado necesario incorporar también al debate europeo el presente y el futuro de la agricultura y la ganadería y, con ello, de la Política Agraria Comunitaria.

Guardiola ha defendido asimismo que Europa debe poder contar con las distintas fuentes de energía disponibles y ha reivindicado el papel de la energía nuclear. En este sentido, ha señalado la situación de la central nuclear de Almaraz como un ejemplo de la importancia que tienen determinadas decisiones para el conjunto del territorio europeo.

FRONTERAS, MIGRACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO

También ha reclamado una respuesta europea ante los desafíos relacionados con la seguridad de las fronteras y la política migratoria. En su intervención ha defendido una política migratoria comunitaria "seria, ordenada y responsable", capaz de combinar humanidad y seguridad, y ha subrayado que las fronteras exteriores de los Estados miembros son también fronteras de la Unión Europea.

Junto al envejecimiento demográfico, ha situado la despoblación como otro de los grandes retos a los que debe hacer frente Europa, especialmente en regiones eminentemente rurales como Extremadura. "El mundo rural debe ser visto como lo que realmente es: un espacio de oportunidades, de recursos, de innovación y de calidad de vida", ha afirmado.

ESCUCHAR A LA SOCIEDAD PARA DEFINIR EL FUTURO DE LA COHESIÓN

Ante el próximo período de programación europea, la presidenta extremeña ha planteado como cuestión central cómo puede seguir contribuyendo la Política de Cohesión al desarrollo de regiones como Extremadura durante los próximos años.

Guardiola ha defendido que la respuesta debe construirse "escuchando a quienes viven, trabajan, emprenden, investigan y generan actividad económica y social en nuestro territorio". "Las mejores políticas públicas son aquellas que nacen de la participación y el conocimiento compartido", ha señalado.

Asimismo, ha llamado a "romper algunos mitos" sobre la capacidad de los territorios rurales para acoger nuevos proyectos industriales, tecnológicos, energéticos y vinculados a la transformación digital.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha concluido reivindicando el papel de la Comisión COTER del Comité Europeo de las Regiones para garantizar que las regiones y las entidades locales tengan "una voz fuerte y activa" en la definición de las futuras políticas europeas.