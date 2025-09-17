Guardiola defiende la independencia judicial como "absoluta garantía" de igualdad de todos los españoles

La presidenta extremeña inaugura en el TSJEx un curso sobre violencia de género para una atención integral a las víctimas

CÁCERES, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este miércoles su "compromiso" con la independencia judicial consagrada en el artículo 117 de la Constitución Española, porque "en ningún caso es un privilegio para los jueces y las juezas que administran la justicia, sino que es la absoluta garantía en la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que asegura también la igualdad de todos los españoles al margen de cualquier interferencia".

Así lo ha expresado en Cáceres en la inauguración de un curso en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), donde ha aseverado que "corren tiempos difíciles y complicados para algunas instituciones", como el Poder Judicial, que hasta este momento, "habían sido valoradas y respetadas", porque son la base del modelo de convivencia refrendado en la Constitución de 1978.

"Por eso creo que hoy es muy importante que todas las instituciones, y yo lo voy a hacer en nombre del Gobierno de la Junta de Extremadura, reafirmemos nuestro compromiso con la independencia judicial consagrada en el artículo 117 de nuestra Carta Magna", ha aseverado.

El curso, que se celebrará hasta el próximo viernes, se ha organizado en torno al 'Vigésimo aniversario de la Ley Integral 1/2004' fruto del convenio de colaboración entre el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Secretaría de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura.

En la inauguración han participado también la presidenta del TSJEx, María Félix Tena; la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Esther Erice y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

En su intervención, Guardiola ha insistido en la importancia de "proteger a las víctimas y trabajar para conseguir, una vez por todas, esa igualdad efectiva", al tiempo que ha apelado a la unidad de las administraciones, aunque esté fuera del ámbito competencial de cada una, para actuar con "responsabilidad" en determinados asuntos.

"La Junta de Extremadura, que tengo actualmente el honor de presidir, no tiene competencias en materia de justicia, pero eso no quiere decir que no tengamos que reafirmar nuestro compromiso con ella, todo lo contrario. Nosotros siempre estamos y vamos a seguir estando al lado de vosotros en la defensa de los derechos y sobre todo de las personas más vulnerables", ha señalado la jefa del Ejecutivo extremeño.

Por ello, las jornadas, que son fruto de esa colaboración entre el CGPJ y la Junta de Extremadura, "suponen una vía de colaboración de la que solamente pueden salir beneficiadas las extremeñas y los extremeños" porque que jueces, magistradas, funcionarios estén compartiendo recursos, formación y experiencia, "nos enriquece absolutamente a todos y además eleva la calidad de los servicios públicos", ha dicho.

En esta línea, la presidenta extremeña ha recalcado que "muchas visiones conforman una visión global mucho más real y mucho más cercana". "Todas aquellas personas que necesitan nuestra atención, que necesitan ser escuchadas, tienen que saber que estamos implicados en hacerlo de la mejor manera posible", ha recalcado.

Así, ha lamentado que la violencia de género sea casi a diario una noticia en los medios porque "son titulares que encierran una realidad absolutamente insoportable". "La vida robada de una mujer, familia destrozada y un dolor que no desaparece. Y ni queremos ni podemos acostumbrarnos a esto. Yo desde luego me niego porque detrás de cada número, detrás de cada cifra, lo que hay es una historia única", ha aseverado.

En esta línea, ha señalado que la persecución del delito y la protección de las víctimas no solo precisa de leyes, sino también "profesionales con vocación y bien preparados", para ayudar a las mujeres y las adolescentes que sufren este tipo de violencia a que "tengan la oportunidad de salir adelante".

"La Administración de Justicia debe suponer, en la medida de lo posible, una puerta a la reparación y no a una nueva herida o a un dolor que se prolonga en el tiempo", ha indicado, y para ello la Junta de Extremadura pone a su disposición "todas las redes de recursos" para víctimas, oficinas de igualdad, las casas de la mujer, los puntos de atención psicológica y también los nuevos centros de 24 horas que se han abierto en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia para acompañar de forma integral a todas aquellas personas que han sufrido delitos contra la libertad sexual.

"En esta misión común también trabajamos para que las oficinas de igualdad sean puntos seguros y las mujeres puedan declarar en ellos, lo hagan cerca de su hogar y lo hagan arropadas por la justicia y por la protección y además también tengan ese sello distintivo que es la sensibilidad y la personalización", ha apuntado Guardiola.

Por ello, ha valorado el curso que se imparte en el TSJEx para que todos los que trabajan en la red de asistencia a víctimas de violencia de género tengan "herramientas y contactos que sirvan y sean útiles para poder desarrollar la labor cotidiana", ha puntualizado Guardiola, al tiempo que ha resaltado la importancia de la especialización para atender a las mujeres.

ATENCIÓN INTEGRAL

Por su parte, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, Esther Erice, ha señalado que el curso servirá para que los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas tengan conocimiento de otras áreas de atención como la social, la sanitaria o la psicológica.

"Los juristas no podemos suplantar el trabajo de personas profesionales en el ámbito psicológico, social, médico, etc", ha dicho Erice, pero sí ha valorado que este curso sirva para que todos escuchen a todos y conozcan otros formas de abordar la violencia de género y ayudar a las víctimas.

También ha intervenido en la inauguración la vocal del CGPJ e integrante también del observatorio, Esther Rojo, quien ha recordado que la Ley Integral contra la Violencia de Género "fue un hito" ya que fue aprobada por todos los partidos políticos del arco parlamentario y "ha permitido aflorar una realidad criminal que hasta el momento de la aprobación de la ley estaba oculta dentro del hogar familiar".

"Los avances en estos casi veintiún años han sido muy importantes, pero hay que seguir avanzando porque tenemos frente a nosotros retos importantes como son la violencia digital, la violencia contra las niñas y mujeres mayores de edad, que es una realidad que todavía no llega a los tribunales con toda la brutalidad de la que la caracteriza".

La presidenta del TSJEx, María Félix Tena, ha incidido en la importancia de atender la violencia de género desde una perspectiva transversal "poniendo el foco sobre la víctima" de forma "psicológica y emocional" para que los juristas cuenten con herramientas para dar una atención integral, algo en lo que Extremadura es "pionera" en la colaboración institucional para adoptar medidas consensuadas.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha animado a los asistentes al curso a "seguir buscando estrategias que ayuden a nuestros adolescentes a desechar comportamientos intolerables y a los hombres anclados en el machismo a soltar ese lastre que nos impide avanzar en igualdad". Mateos ha abogado también por "sostener a quienes se ven atrapadas en un caso de violencia machista y a ofrecer herramientas para garantizar su protección".