Guardiola destaca los "datos récord" del paro, en los que Extremadura "baja por primera vez de los 62.000 desempleados"

María Guardiola - PP EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha valorado los "datos récord" del paro publicados este martes, en los que "Extremadura baja por primera vez de los 62.000 desempleados y lidera el descenso del paro entre las comunidades autónomas con un 10,3%".

De esta forma valora María Guardiola los datos del paro de abril, que revelan un desempleo de 7.095 desempleados con respecto al mismo mes del año anterior, un 10,34 por ciento menos, y sitúa la cifra total de parados en la región en los 61.540.

Así, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, la presidenta extremeña considera que estos "datos récord" de abril "consolidan la tendencia positiva y marcan el camino y las políticas a seguir", señala.

"Detrás de cada cifra, una persona que ha encontrado una oportunidad, empresas y autónomos que creen en Extremadura y más familias con proyectos de vida", concluye Guardiola.